Угорщина блокуватиме всі санкції Євросоюзу щодо ядерної енергетики, – Сіярто

Угорщина блокуватиме будь-які санкції Євросоюзу, які матимуть вплив на ядерну енергетику. Відповідну заяву міністра закордонних справ Петера Сіярто за результатами розмов з російським віцепремʼєром цитує Reuters.

Сіярто і Новак обговорювали обмежувальні заходи, упроваджені за повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Угорський міністр сказав, що Будапешт продовжить транспортувати російський газ через Турецький потік.

Угорщина, яка купує більшу частину енергії в Росії, планує розширити свою атомну електростанцію в Пакші, а російський "Росатом" побудує там два реактори ВВЕР потужністю 1,2 гігават кожен, на додаток до чотирьох реакторів, які зараз працюють.

Угорщина також веде переговори щодо збільшення ролі французької компанії Framatome у розширенні заводу в Пакші, оскільки уряд Німеччини блокує поставку контрольного обладнання для нових реакторів.

Угорщина має послідовну проросійську риторику, і Будапешт неодноразово підігравав Москві, зокрема в питанні санкцій та купівлі енергоресурсів. Про те, що Угорщина виступатиме проти санкцій щодо ядерної енергетики, Сіярто говорив ще в січні.