Пекін виступив проти зустрічі президентки Тайваню зі спікером Палати представників США

Національний прапор Тайваню видно у розірваному китайському національному прапорі під час протесту в Тайбеї, Тайвань, 23 серпня

Пекін назвав провокацією заплановану зустріч президентки Тайваню зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті під час транзитної поїздки в Штати наступного місяця. КНР наполягає, що американські посадовці не повинні зустрічатися з Цай Інвень, пише Reuters.

У середу Цай має вирушити до Гватемали та Белізу з проїздом через Нью-Йорк і Лос-Анджелес. Хоча це офіційно не підтверджено, очікується, що вона зустрінеться з Маккарті в Каліфорнії наприкінці своєї подорожі.

Речниця китайського Управління зі справ Тайваню Чжу Фенлянь заявила, що транзит Цай передбачає зустрічі з американськими посадовцями і законодавцями, а не просто її перебування в аеропорту чи готелях.

"Якщо у неї буде ще один контакт зі спікером Палати представників США Маккарті, це буде ще однією провокацією, яка серйозно порушує принцип єдиного Китаю, завдає шкоди суверенітету та територіальній цілісності Китаю та порушує мир і стабільність у Тайванській протоці", – сказала вона.

США у відповідь на заяви Пекіна сказали, що не бачать причин для такої надмірної реакції. Вашингтон наголосив, що дотримується політики "одного Китаю", тобто вважає Тайвань частиною КНР.

"Тому немає абсолютно ніяких причин для Пекіна використовувати цей майбутній транзит як привід або привід для проведення агресивних чи примусових дій, спрямованих проти Тайваню", – цитує агентство американських посадовців без вказання їхніх імен.

Відносини між США і Пекіном ще більше загострилися після того, як у вересні 2022 тодішня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі літала на Тайвань і зустрічалася з керівництвом острова.

США наполягають, що Китай не має права посягти на Тайвань, а КНР тим часом звинувачує американців у втручанні у "внутрішні справи".