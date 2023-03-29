Після зіткнення з російським літаком американські безпілотники літають менш результативними для розвідки маршрутами, - ЗМІ

Нові маршрути є частиною зусиль, “щоб не бути надто провокаційними”.

США змінили маршрути своїх безпілотників над Чорним морем після зіткнення з російським літаком.

Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого американського військового чиновника.

Таке рішення США “безумовно обмежує нашу здатність збирати розвіддані”, пов’язані з війною в Україні, сказав чиновник.

США почали літати на своїх розвідувальних безпілотниках південніше та на більшій висоті над Чорним морем. Тепер безпілотники знаходяться далі від повітряного простору навколо Кримського півострова та східних частин Криму - на відстані понад 40 морських миль.

Нові маршрути є частиною зусиль, “щоб не бути надто провокаційними”. Посадовець сказав, що польоти безпілотників поки що продовжуватимуться таким чином, але вже є бажання повернутися до маршрутів ближче до контрольованої Росією території.

Через те, що безпілотники літають на великій відстані, знижується якість розвідувальних даних, які вони можуть зібрати. Хоча супутники-шпигуни можуть дещо компенсувати це, вони мають менший час перебування над цілями.

Втім, речник Пентагону Патрік Райдер сказав: “Ми не збираємося обговорювати місії, маршрути чи терміни операцій. Ми також не збираємося обговорювати розвідувальні операції, окрім того, щоб сказати, що ми підтримуємо надійні можливості ISR у регіоні та за його межами”.

Нагадаємо, американські військові вжили заходів, щоб секретне програмне забезпечення з безпілотника, котрий впав у Чорне море, не потрапило до рук росіян.