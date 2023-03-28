Французький парламент визнав Голодомор геноцидом українського народу

Національні збори Франції підтримали проєкт постанови щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє пресслужба Національних зборів Франції.

Постанова отримала 168 голосів “за”. Проти було два голоси.

Фото: Скріншот з відео

Для прийняття постанови вистачило б 86 голосів.

✅ Reconnaissance et condamnation de la grande famine de 1932-1933, connue sous le nom d'Holodomor, comme génocide | L’Assemblée nationale a adopté la proposition de résolution.

En savoir plus ➡️ https://t.co/otnghwkDZT#DirectAN pic.twitter.com/RdyBzRwvqI — Assemblée nationale (@AssembleeNat) March 28, 2023

Нагадаємо, 23 березня Ісландія прийняла таке ж рішення. 10 березня цього року Бельгія визнала Голодомор геноцидом українців. 1 лютого - Болгарія, 15 грудня 2022 року - Європарламент, 14 грудня 2022 року - Сенат Чехії, 30 листопада 2022 року - Німеччина.