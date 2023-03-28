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Французький парламент визнав Голодомор геноцидом українського народу

Постанову прийняли абсолютною більшістю голосів.

Французький парламент визнав Голодомор геноцидом українського народу
Фото: EPA/UPG

Національні збори Франції підтримали проєкт постанови щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. 

Про це повідомляє пресслужба Національних зборів Франції.

Постанова отримала 168 голосів “за”. Проти було два голоси.

Фото: Скріншот з відео

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Для прийняття постанови вистачило б 86 голосів.

Нагадаємо, 23 березня Ісландія прийняла таке ж рішення. 10 березня цього року Бельгія визнала Голодомор геноцидом українців. 1 лютого - Болгарія, 15 грудня 2022 року - Європарламент, 14 грудня 2022 року - Сенат Чехії, 30 листопада 2022 року - Німеччина. 

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