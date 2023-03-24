З цього приводу в Парламентській Асамблеї відбулися слухання за участі представників ЮНЕСКО.

Україна готує резолюцію ПАРЄ про знищення культурної ідентичності українського народу Росією.

Про це повідомила телеканалу "Рада" заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, яка очолює в ПАРЄ комітет із питань культури, науки, освіти й медіа.

З цього приводу в Парламентській Асамблеї Ради Європи відбулися слухання за участі представників ЮНЕСКО.

За словами Кравчук, в основу майбутньої резолюції закладуть те, що Росія на окупованих територіях проводить культурний геноцид і обстрілює культурні об'єкти, а також намагається перевчити українських дітей за російськими програмами.

"Росіяни намагаються знищити українців як націю, як етнос. Це не лише про знищення будівель. Більш ніж 1300 об’єктів культурної інфраструктури пошкоджені або зруйновані. З них більше 500 — це пам’ятки, культурне надбання", - зазначила депутатка.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ затвердила рішення щодо спецтрибуналу та заявила про можливий геноцид в Україні.

Торік стало відомо, що Україна ініціює ухвалення ПАРЄ двох нових резолюцій щодо пропагандистів та знищення української ідентичності Росією.