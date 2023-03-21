​Мінкультури не дозволило хору "Воскресіння" виїхати за кордон

У трьох осіб зі списку, поданого до МКІП, були відсутні військово-облікові документи.

Міністерство культури та інформаційної політики не надало сприяння у виїзді за кордон Камерного хору "Воскресіння" через відсутність у кількох учасників військово-облікових документів.

Про це повідомила в Telegram пресслужба міністерства.

"Наголошуємо, у випадку Камерного хору "Воскресіння" (м. Івано-Франківськ) у трьох осіб зі списку, поданого до МКІП, були відсутні військово-облікові документи згідно з вимогами українського законодавства. На зауваження щодо відсутності цих документів організацією не було надано вичерпного списку потрібних документів. У такому разі сприяння на виїзд не надається", - пояснили в Мінкультури.

МКІП наголосило, що може надавати митцям, творцям, художникам, артистам, музикантам і журналістам листи сприяння щодо перетину кордону, якщо вони належать до сфери культури й інформації і мають за мету виїзду захист і популяризацію інтересів держави України на міжнародній арені, з обов'язковим поверненням у країну.

"Єдиним додатковим документом до попереднього переліку обов'язкових документів, які потрібно надати міністерству для підготовки листа сприяння щодо перетину кордону, є вимога пред'явити військово-облікові документи, що мають бути у кожного чоловіка призовного віку", - йдеться в повідомленні.

17 березня у польському місті Пачкув мав відбутись благодійний концерт Івано-Франківського хору "Воскресіння", однак за день до виїзду з’ясувалось, що колективу не надали дозволу на виїзд. Відтак хору довелось скасувати п'ять благодійних концертів буквально за день до виїзду. Концерти організувала польська сторона спеціально для збору коштів для ЗСУ.

Нагадаємо, що після інциденту з коміком Андрієм Щегелем, який виїхав до Туреччини у складі групи на підставі тимчасового дозволу і залишився там, отримавши три повістки, МКІП подало на затвердження уряду більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку.