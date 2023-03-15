Макаров заперечив тиск на Шевченківський комітет з боку Офісу президента

Офіс президента та Володимир Зеленський не впливали на ухвалення рішень Комітетом Шевченківської премії.

Про це Юрій Макаров, який працював головою комітету премії, розповів в інтерв’ю "Українській правді".

"Ви можете вірити або не вірити, але за увесь цей час не було жодного разу, щоб якоїсь там вказівки. Ну хто мені може давати вказівки? Теоретично мені можна ризикнути сказати. Але це - не вказівка. Це може бути прохання. Але я навіть прохань таких не чув. Чи то вони знали, що на нас немає сенсу тиснути, чи то вони справді поважали наш статус, чи не було такої потреби (тиснути – ред.). Я не знаю", - сказав Макаров.

За словами Макарова, він "має свої політичні погляди" і "дуже обережно ставиться до влади", але водночас вдячний Офісу президента та Зеленському за зміни у сфері культури.

Зазначимо, що Національна премія України імені Тараса Шевченка, або Шевченківська премія – державна нагорода України, заснована у 1961 році. Вручається за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.

Нагадаємо, що комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка спочатку відклав, а після суспільного розголосу оголосив список лауреатів за 2023 рік.

Один з лауреатів Шевченківської премії Михайло Назаренко ще у 2021 році долучився до перекладу книг російською та видавав свої твори в Російській Федерації.

13 березня Макаров склав повноваження голови Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка.