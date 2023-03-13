Жадан презентував у Нью-йорку джаз-мюзикл про Харків

11-12 березня у Нью-Йорку пройшли прем’єрні покази втраченого авангардного джаз-мюзиклу режисера Леся Курбаса «Радіо 477», вірші до якого написав поет Сергій Жадан. Про це він розповів на сторнці Фейсбук.

Вистава, у якій представлена атмосфера Харкова 1920-х, пройшла англійською мовою в театрі La MaMa на Мангеттені. За словами керівниці мистецької групи “Яра” та дослідниці творчості Курбаса Вірляни Ткач, «Радіо 477» поставив харківський театр «Березіль» у 1929 році. Вистава вважався втраченою, адже всі матеріали щодо неї зникли під час сталінських репресій. Утім дослідниця знайшла у харківських архівах копію партитури для диригента, на основі якої композитор Ентоні Коулман написав музику до мюзиклу.

Після вистави Жадан читав свої вірші українською, а їх англійські переклади – американський поет Реджинальд Двейн Беттс. Також на прем’єрі були присутні фронтмен панк-рок-группы Gogol Bordello Юджин Гудзь та американський історик, що спеціалізується на історії України,Тімоті Снайдер.

Під час перебування у Нью-Йорку Сергій Жадан також провів аукціон, на якому продав бойові прапори добровольчого формування «Хартія» з підписами бійців за 2100 доларів за кожен, а також свої книжки з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за 1100 і 1150 доларів. За словами поета, головною метою його двотижневої поїздки до США було зібрати якомога більше коштів для підтримки української армії.

Нагадаємо, Сполучені Штати виділять $7 млн на захист культурної спадщини України; у пріоритеті - об’єкти та колекції, які безпосередньо постраждали від російської агресії.