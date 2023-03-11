Визначено лауреатів Шевченківської премії

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів премії. Серед них є поетеса Катерина Калитко, журналіст Віталій Портніков та режисерка Ірина Цілик.

15 лютого Комітет визначив переможців у номінаціях “Література”, “Публіцистика, журналістика”, “Літературознавство і мистецтвознавство”, “Музичне мистецтво” та “Кіномистецтво”.

За результатами конкурсу Президентові України внесено подання про присудження нагороди.

Лауреати премії:

Калитко Катерина Олександрівна, поетеса – за книгу поезій “Орден мовчальниць”;

Компаніченко Тарас Вікторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Володимирович, Крисько Ярослав Андрійович, Охрімчук Сергій Михайлович, виконавці гурту “Хорея Козацька” – за авдіоальбом “Пісні Української революції”;

Назаренко Михайло Йосипович, літературознавець – за книгу “Крім “Кобзаря”. Антологія української літератури. 1792-1883” у двох частинах;

Портніков Віталій Едуардович, журналіст – за публіцистичні статті та виступи останніх років;

Цілик Ірина Андріївна, режисерка – за документальний фільм “Земля блакитна, ніби апельсин”.

Нагадаємо, минулого тижня стали відомі переможниці четвертої премії Women in Arts, яка відзначає жінок, що працюють у сферах культури та мистецтва.