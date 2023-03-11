Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Монастир УПЦ МП виселяють із Києво-Печерської лаври (документ) (доповнено)
Монастир УПЦ МП виселяють із Києво-Печерської лаври (документ) (доповнено)
Під Бахмутом загинув лідер київських лайфгардів Олександр Лешенок
Під Бахмутом загинув лідер київських лайфгардів Олександр Лешенок
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
Без Шуфрича і Бойка. Парламенту пропонують заборонити балотуватися представникам проросійських партій
Без Шуфрича і Бойка. Парламенту пропонують заборонити балотуватися представникам проросійських партій
Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, — джерела
Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, — джерела
Кандидатка в президенти США від республіканців Ніккі Хейлі виступила за підтримку України
Кандидатка в президенти США від республіканців Ніккі Хейлі виступила за підтримку України
У Києві попрощалися з Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі)
У Києві попрощалися з Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі)
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
ГоловнаКультура

Визначено лауреатів Шевченківської премії

Комітет вніс Президентові України подання про присудження нагороди.

Визначено лауреатів Шевченківської премії
Фото: facebook.com/knpu.gov

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів премії. Серед них є поетеса Катерина Калитко, журналіст Віталій Портніков та режисерка Ірина Цілик.

15 лютого Комітет визначив переможців у номінаціях “Література”, “Публіцистика, журналістика”, “Літературознавство і мистецтвознавство”, “Музичне мистецтво” та “Кіномистецтво”. 

За результатами конкурсу Президентові України внесено подання про присудження нагороди.

Лауреати премії:

  • Калитко Катерина Олександрівна, поетеса – за книгу поезій “Орден мовчальниць”;
  • Компаніченко Тарас Вікторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Володимирович, Крисько Ярослав Андрійович, Охрімчук Сергій Михайлович, виконавці гурту “Хорея Козацька” – за авдіоальбом “Пісні Української революції”;
  • Назаренко Михайло Йосипович, літературознавець – за книгу “Крім “Кобзаря”. Антологія української літератури. 1792-1883” у двох частинах;
  • Портніков Віталій Едуардович, журналіст – за публіцистичні статті та виступи останніх років;
  • Цілик Ірина Андріївна, режисерка – за документальний фільм “Земля блакитна, ніби апельсин”.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, минулого тижня стали відомі переможниці четвертої премії Women in Arts, яка відзначає жінок, що працюють у сферах культури та мистецтва.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також