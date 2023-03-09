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На кіностудії Довженка пройде документально-музичний перформанс “Безпечний простір”

Зібрані гроші підуть на реконструкцію звукоцеху кіностудії.

На кіностудії Довженка пройде документально-музичний перформанс “Безпечний простір”
Фото: Vidlik Projects

18 та 19 березня в павільйоні Кіностудії ім. Олександра Довженка пройде перформанс “Безпечний простір” за участі Антона Слєпакова, Андрія Соколова (Walakos), Андрія Бармалія, а також Mariia & Magdalyna. Про це повідомила пресслужба Vidlik Projects.

Документально-музичний проєкт “Безпечний простір” базується на історіях людей з різним досвідом проживання та усвідомлення війни. Натхненням для нього став проєкт "Контур" — музичний тур пораненими містами: Одеса, Миколаїв, Херсон, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кам’янське, Дніпро, Харків, Суми, Чернігів, Ірпінь, який організувала команда Vidlik Projects в грудні 2022 року.

Музичний супровід перфомансу — це електронна частина, написана Андрієм Соколовим (Walakos) та інструментальна, написана Андрієм Бармалієм. Драматургічні тексти прозвучать голосами Марусі Іонової та Надії Голубцової (Mariia & Magdalyna), а також Антона Слєпакова.

За словами організаторів, 100% з прибутку від квитків піде на розвиток та реконструкцію звукоцеху кіностудії ім. О. Довженка, яку ініціювала ГО “Космос табір”. 

Нагадаємо, у Центрі Леся Курбаса відбувся концерт молодих українських композиторів “Фотосинтез.” Програма складаалсь з музики молодих українських авторів, яка вперше прозвучала для широкої публіки. Більшість із творів були написані під час повномасштабного вторгнення РФ. 

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