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Посадовців Національної музакадемії ім. Чайковського судитимуть у справі про хабар за оренду концертної зали

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Посадовців Національної музакадемії ім. Чайковського судитимуть у справі про хабар за оренду концертної зали
Фото: Київська міська прокуратура

Посадовців Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського — проректора та директора оперної студії — судитимуть у справі про хабар у 160 тис. гривень за оренду концертної зали. 

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 

“Завершено досудове розслідування відносно проректора та директора оперної студії Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського, викритих на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди”, - йдеться в повідомленні. 

За даними слідства, вказані посадові особи, використовуючи службове становище та діючи у змові, налагодили протиправну схему вимагання коштів за оренду приміщень, що належать Національній музичній академії України ім. П.І. Чайковського та перебувають у державній власності, без укладання будь-яких договорів та угод. 

У межах слідства правоохоронці задокументували факти вимагання та одержання посадовцями неправомірної вигоди на загальну суму 4 000 доларів за один день оренди концертної зали для зйомок рекламного ролику. 

Дії проректора та директора оперної студії Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб). 

Крім того, в ході слідства накладено арешт на майно посадовців з метою забезпечення конфіскації майна.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, нещодавно професорка київської консерваторії звільнилась через відмову прибрати з назви ім’я Чайковського. Слідом за Оленою Корчовою обіцяє звільнитись композиторка Алла Загайкевич.

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