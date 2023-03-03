Окупанти обстріляли Очаків на Миколаївщині: пошкоджений дитсадок і лікувальний заклад

Уночі 3 березня російські військові завдали ударів по місту Очаків Миколаївської області. Унаслідок атаки пошкоджений дитячий садок та лікувально-профілактичний заклад.

Про це повідомляє у Telegram голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

“Вчора, 2 березня, о 9:00 ворог завдав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає”, – йдеться у повідомленні.

Також російські війська 3 березня о 03:52 та 03:58 завдавали ударів по Очакову. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Пошкоджено лікувально-профілактичний заклад та дошкільний навчальний заклад. Інші наслідки пошкоджень уточнюються.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу Очаківської громади Миколаївщини дістав важкі поранення цивільний.