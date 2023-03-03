Учора ЗСУ знищили 765 окупантів, 8 танків, літак і гелікоптер ворога

З початку широкомасштабного вторгнення по 3 березня російська армія втратила на війні з Україною близько 151 370 військових. Учора Збройні сили знищили близько 765 окупантів, 8 танків, літак і гелікоптер.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 151 370 (+765) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 405 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 673 (+15) од,
- артилерійських систем – 2 402 (+4) од,
- РСЗВ – 484 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
- літаків – 301 (+1) од,
- гелікоптерів – 289 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 061 (+3),
- крилаті ракети ‒ 873 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 281 (+17) од,
- спеціальна техніка ‒ 230 (+0).
Нагадаємо, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та 7 БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 6 районів зосередження противника та склад його боєприпасів.