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Учора ЗСУ знищили 765 окупантів, 8 танків, літак і гелікоптер ворога

Українські військові збили ворожий штурмовик Су-25 та гелікоптер Мі-24.

Учора ЗСУ знищили 765 окупантів, 8 танків, літак і гелікоптер ворога
Су-25
Фото: ДПСУ

З початку широкомасштабного вторгнення по 3 березня російська армія втратила на війні з Україною близько 151 370 військових. Учора Збройні сили знищили близько 765 окупантів, 8 танків, літак і гелікоптер.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 151 370 (+765) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 405 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 673 (+15) од,
  • артилерійських систем – 2 402 (+4) од,
  • РСЗВ – 484 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
  • літаків – 301 (+1) од,
  • гелікоптерів – 289 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 061 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 281 (+17) од,
  • спеціальна техніка ‒ 230 (+0).

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Нагадаємо, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та 7 БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 6 районів зосередження противника та склад його боєприпасів.

 

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