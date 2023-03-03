Учора ЗСУ знищили 765 окупантів, 8 танків, літак і гелікоптер ворога

З початку широкомасштабного вторгнення по 3 березня російська армія втратила на війні з Україною близько 151 370 військових. Учора Збройні сили знищили близько 765 окупантів, 8 танків, літак і гелікоптер.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 151 370 (+765) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 405 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 673 (+15) од,

артилерійських систем – 2 402 (+4) од,

РСЗВ – 484 (+4) од,

засоби ППО ‒ 247 (+0) од,

літаків – 301 (+1) од,

гелікоптерів – 289 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 061 (+3),

крилаті ракети ‒ 873 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 281 (+17) од,

спеціальна техніка ‒ 230 (+0).

Нагадаємо, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та 7 БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 6 районів зосередження противника та склад його боєприпасів.