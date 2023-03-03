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У Запоріжжі рятувальники виявили тіла ще двох загиблих від удару по будинку

Ліквідація наслідків ракетної атаки триває. 

У Запоріжжі рятувальники виявили тіла ще двох загиблих від удару по будинку
Фото: Скріншот

Рятувальники дістали тіла ще двох загиблих з-під завалів будинку в Запоріжжі, куди вчора вночі влучила російська ракета. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС станом на 7 ранку. “Вже понад добу триває ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі. У цілодобовому режимі рятувальники продовжують роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будинку”, – йдеться у повідомленні.  

На ліквідацію надзвичайної події залучені рятувальники Мобільно-рятувального центру м. Київ, підрозділи ДСНС Запорізької області, співробітники Національної поліції, комунальні служби, медики та волонтери.

Учора рятувальники виявили тіла чотирьох жертв, тож тепер кількість загиблих від удару мирних людей зросла до шести. Щонайменше семеро людей були поранені. Працівники ДСНС врятували 11 людей і двох котів. 

Росіяни влучили по будинку вночі, коли люди спали в домівках.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

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