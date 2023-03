У Центрі Леся Курбаса пройде концерт молодих українських композиторів “Фотосинтез”

6 березня “Центр музики молодих” (ЦММ) представить у київському Центрі Леся Курбаса концерт «Фотосинтез». Про це повідомила пресслужба ЦММ.

Програма складається з музики молодих українських авторів, яка вперше прозвучить для широкої публіки. Більшість із творів були написані під час повномасштабного вторгнення РФ.

На концерті прозвучать наступні твори:

Максим Коломієць — I saw your reflection in the river mirror (2022) для бандури соло

Наталія Шарай — Монолог (2022) для віолончелі соло

Владислав Усатенко — Шість мініатюр (2022) для скрипки соло

Євгенія Стронська — Respiration (2021) для кларнета соло

Владислав Кузнецов — Twi-n-Lights (2023) для флейти та скрипки

Виконавці: Орест Смовж (скрипка), Гліб Сасько (віолончель), Владислав Ваколюк (бандура), Назар Ярмолюк (кларнет), Олексій Яременко (флейта).

“Центр музики молодих” (ЦММ) — незалежний проєкт, спрямований на популяризацію сучасної академічної музики. За словами його співзасновників, музикантів Олександра Чорного та Марії Арестович, проєкт працюватиме над оприявниенням творчості молодих митців у мистецькому житті Києва та створенням активної спільноти, зацікавленої у сучасній музиці.

Фото: ЦММ Олександр Чорний та Марія Арестович

“Література, живопис, театр — ці мистецтва активно формують культурне життя міста та всієї України. Вони генерують сенси, зумовлені сьогоденням, у них можна знайти відповіді на питання, що турбують нашого сучасника. Академічна музика сильно випадає із цього процесу. Вона лишається непоміченою суспільством. І причина зовсім не тому, що композитори стоять осторонь певних процесів сьогодення”, — каже артистичний директор ЦММ Олександр Чорний.

ЦММ планує організацію низки концертів, проведення майстеркласів визнаних українських та західних музикантів, запис тематичних подкастів.

Перший концерт ЦММ пройде 6 березня, 18.00 у Центрі Леся Курбаса (вул. Володимирська, 23в). Вхід вільний за умови реєстрації.

