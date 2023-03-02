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У Центрі Леся Курбаса пройде концерт молодих українських композиторів “Фотосинтез”

Це перший проєкт “Центру музики молодих”.

У Центрі Леся Курбаса пройде концерт молодих українських композиторів “Фотосинтез”
Віолончеліст Гліб Сасько
Фото: ЦММ

6 березня “Центр музики молодих” (ЦММ) представить у київському Центрі Леся Курбаса концерт «Фотосинтез». Про це повідомила пресслужба ЦММ. 

Програма складається з музики молодих українських авторів, яка вперше прозвучить для широкої публіки. Більшість із творів були написані під час повномасштабного вторгнення РФ. 

На концерті прозвучать наступні твори:

Максим Коломієць — I saw your reflection in the river mirror (2022) для бандури соло

Наталія Шарай  — Монолог (2022) для віолончелі соло

Владислав  Усатенко — Шість мініатюр (2022) для скрипки соло

Євгенія Стронська — Respiration (2021) для кларнета соло

Владислав Кузнецов — Twi-n-Lights (2023) для флейти та скрипки

Виконавці: Орест Смовж (скрипка), Гліб Сасько (віолончель), Владислав Ваколюк (бандура), Назар Ярмолюк (кларнет), Олексій Яременко (флейта).

“Центр музики молодих” (ЦММ) — незалежний проєкт, спрямований на популяризацію сучасної академічної музики. За словами його співзасновників, музикантів Олександра Чорного та Марії Арестович, проєкт працюватиме над оприявниенням творчості молодих митців у мистецькому житті Києва та створенням активної спільноти, зацікавленої у сучасній музиці. 

Олександр Чорний та Марія Арестович
Фото: ЦММ
Олександр Чорний та Марія Арестович

“Література, живопис, театр — ці мистецтва активно формують культурне життя міста та всієї України. Вони генерують сенси, зумовлені сьогоденням, у них можна знайти відповіді на питання, що турбують нашого сучасника. Академічна музика сильно випадає із цього процесу. Вона лишається непоміченою суспільством. І причина зовсім не тому, що композитори стоять осторонь певних процесів сьогодення”, — каже артистичний директор ЦММ Олександр Чорний. 

ЦММ планує організацію низки концертів, проведення майстеркласів визнаних українських та західних музикантів, запис тематичних подкастів. 

Перший концерт ЦММ пройде 6 березня, 18.00 у Центрі Леся Курбаса (вул. Володимирська, 23в). Вхід вільний за умови реєстрації

Нагадаємо, до річниці вторгнення в Українському домі пройшов перформанс “Трансформа” на музику Вікторії Польової.

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