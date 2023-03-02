Всеукраїнський рейтинг "Книжка року-2022" оголосив переможців

Стали відомими офіційні результати Всеукраїнського рейтингу "Книжка року-2022". Їх оприлюднила пресслужба конкурсу.

Через повномасштабне вторгення Росії, до укладання списку цьогоріч долучилися лише 39 експертів (зазвичай їх близько 70). Також, через неможливість зібрати їх разом, вирішили не присуджувати Ґран-прі, що визначається голосуванням усіх експертів під час спільного зібрання.

Загалом у сезоні-2022 за всіма категоріями (7 номінацій по 2-4 підномінації в кожній) оцінювалися 458 видань.

До числа переможців увійшли наступні видання:

Номінація “Хрестоматія”

Художня класика: Вибраний Стефан Ґеорґе. У 2-х томах.

Хрестоматія / життєписи: “Агатангел Кримський – Іван Франко. Епістолярні діалоги” (1890–1904).

Літературознавство і критика: Григорій Костюк. Вибрані праці у 5 томах. Том 2: Літературознавство. Критика.

Номінація “Дитяче свято”:

Книжки для малечі: Оксана Лущевська / Катя Степаніщева “Це тиха ніч, мій астронавте”.

Література для молодших школярів: Віктор Гаркуша “Королевич і Залізний Вовк”.

Література для школярів середніх класів: Ірина Тараненко “Книга-мандрівка. Незалежні”.

Література для юнацтва: Анастасія Нікуліна, Олег Бакулін “Я іду шукати” та Юля Смаль “Вибухова історія людства”.

Номінація “Красне письменство”

Сучасна українська проза / есеїстика / драматургія: Оксана Забужко “Найдовша подорож”.

Жанрова література: Володимир Лис “Вифлеєм” та Андрій Семʼянків “Танці з кістками”.

Номінація “Минувшина”:

Популярні видання / історична публіцистика: Едуард Андрющенко “Архіви КҐБ. Невигадані історії”.

Номінація “Обрії”

Науково-популярна література: Рустам Гаджієв «Лінгвістика на карті світу. Непорозуміння, кримінал та інтриги в різних мовах»

Бізнес / економіка / успіх: Чалмерс Джонсон «Японське економічне диво. Як професійна влада та бізнес збудували провідну економіку світу»

Публіцистика / сучасні мемуари: Еліот Гіґґінс «Ми – Bellingcat. Онлайн-розслідування міжнародних злочинів та інформаційна війна з Росією»

Спеціальна й адаптаційна література / стиль життя: Майор Ганс фон Дах «Тотальний опір. У 2-х частинах»

Номінація «Візитівка»

Малярство / фотографія / пластика: Мирослава Мудрак «Образний світ Георгія Нарбута і творення українського»

Архітектура / дизайн / театр / кіно / музика / спеціальні дослідження: Сергій Тримбас «Богдан Ступка. Метаморфози; Іван Миколайчук. Містерії долі»

Краєзнавча і туристична література / етнографія / історія повсякдення / дорожні нотатки: Юзеф Тішнер «Історія філософії по-гуцульськи» й Громовиця Бердник «Заповіт Мольфара»

Повні списки й результати — за посиланням.

Всеукраїнський рейтинг "Книжка року" заснований 1999 року і щороку визначає найкращі книжки, видані українськими видавцями самостійно або у співпраці з іноземними партнерами.

Нагадаємо, Український інститут книги спрямує на книговидання 74 млн гривень.