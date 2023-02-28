У Берліні пройде виставка п’ятьох українських фотографів "Мистецтво давати раду війні"

У межах Європейського місяця фотографії в Берліні (ЕМОР) пройде виставка “Мистецтво давати раду війні – українська фотографія”. Про це повідомив Український Мистецький Фонд Екстренної Допомоги на своїй інстаграм сторінці.
Експозиція є частиною проєкту "Мистецький архів воєнного часу", який започаткувало ГО МСМ (Музей сучасного мистецтва) після 24 лютого 2022 року.
Свої роботи представлять п’ять українських фотографів:
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Фотограф-документаліст Олександр Глядєлов, який вісім років документує війну Росії проти України, представить проєкт "Документація війни. Північ України".
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Фотографка Яна Кононова представить "X-Scapes" — серію розмитих, безіменних пейзажів, створених під впливом термічних ефектів та ударних хвиль від вибухів на різних матеріалах.
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Художник і фотограф Саша Курмаз представить проєкт "Червоний кінь", що опікуєтсья питаннями "Що означає творити мистецтво під час війни?", "Чи можливо передати досвід війни художньо?", "Наскільки по-іншому я думав би про мистецтво, якби не мав досвіду життя на війні?"
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Фотографка Олена Субач презентує серію "Приховане", відзняту у Львові. Серія розповідає про музейних реставраторів, які захищають мистецькі та культурні цінності в публічних місцях від можливих руйнувань та ракетних обстрілів.
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Фотограф Ігор Бондаренко представить проєкт "Квіти під ударом". Візуально віддалена від реальності війни, вона фокусується на її емоційних аспектах.
Нагадаємо, Швейцарський художник підсвітив Одеську оперу кольорами українського прапора, акція солідарності приурочена до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.