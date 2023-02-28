У Берліні пройде виставка п’ятьох українських фотографів "Мистецтво давати раду війні"

Художник і фотограф Саша Курмаз представить проєкт "Червоний кінь", що опікуєтсья питаннями "Що означає творити мистецтво під час війни?", "Чи можливо передати досвід війни художньо?", "Наскільки по-іншому я думав би про мистецтво, якби не мав досвіду життя на війні?"