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Німеччина передасть на відновлення українських шкіл 5 млн євро

Ці гроші допоможуть відремонтувати 12 шкіл у п’яти областях. 

Німеччина передасть на відновлення українських шкіл 5 млн євро
Фото: Укрінформ

Уряд Німеччини виділяє 5 млн євро на ремонт шкіл, пошкоджених в ході війни в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

За інформацією Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні, ці гроші допоможуть відремонтувати 12 шкіл у п’яти областях. 

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Таким чином більше 3 тис. учнів у Запорізькій, Миколаївській, Рівненській, Сумській та Чернігівській областях отримають можливість повернутись до навчання.

Перші школи, де будуть профінансовані ремонти, обрали зі списку 74 школи з 12 міст, котрий був складений Міністерством освіти і науки України.

Наразі команди ПРООН вже оглядають будівлі та оцінюють конкретні потреби для відновлення. Прискорена процедура закупівель дозволить визначити групу компаній для проведення ремонтних робіт.

Ці роботи будуть проводитись у повній відповідності до стандартів “Єврокоду 8”, із дотриманням принципів Build Back Better ("відбудувати краще, ніж було").

Стандарт “Єврокод 8” поширюється на проєктування і зведення споруд та інші будівельні роботи в сейсмічних районах. Він передбачає заборону на використання небезпечних будівельних матеріалів (наприклад, азбесту, ущільнювачів, що містять стійкі органічні забруднювачі). Також буде заохочуватись використання екологічно чистих меблів та обладнання.

Нагадаємо, Всесвітня продовольча програма ООН забезпечить 50% від кількості порцій гарячого харчування для учнів 1-4 класів у Київській області. Незабаром у проєкті візьме участь 600 шкіл.

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