На Чернігівщині відновлюють вуличне освітлення

З вівторка, 28 лютого, у Чернігівській області відновлюють вуличне освітлення та роботу електротранспорту.

Про це повідомляється у Telegram голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Від завтра, за умови достатніх лімітів електропостачання, електротранспорт та ліхтарі будуть працювати з урахуванням комендантської години (23:00 - 4:00) та згідно рішення органів місцевого самоврядування", - йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що на території області буде оптимізовано алгоритм патрулювання.

Нагадаємо, що як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, в Україні більше не вимикатимуть світло, в енергосистемі працюють усі види генерацій.