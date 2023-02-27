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Перший батальйон ЗCУ завершив навчання з БМП Bradley

Україна отримає модернізований варіант цієї БМП.

Перший батальйон ЗCУ завершив навчання з БМП Bradley
Фото: USTRANSCOM

Перший батальйон Збройних сил України завершив навчання в Німеччині з експлуатації БМП Bradley.

Про це в Телеграмі повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

«Перший батальйон ЗСУ завершив навчання з експлуатації БМП М2 Bradley. Українські військовослужбовці навчалися користуватися американськими БМП на базі США в Німеччині», - повідомив Павлюк.

Зазначається, що Bradley – доволі потужні машини, які створювалася з урахуванням протидії у боях радянській техніці. Україна отримає модернізований варіант БМП Bradley, які називають «вбивцями танків». 

До нового пакета військової допомоги від США увійшли 50 американських бойових машин піхоти M2 Bradley. Також передбачено передачу боєзапасу для M2 Bradley із 500 протитанкових ракет TOW та 250 тисяч 25-мм пострілів до автоматичної гармати цієї БМП.

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Нагадаємо, що в рамках військової допомоги для України Німеччина передала мостоукладальні машини та вантажівки.

А в Іспанії почали ремонтувати танки Leopard, які незабаром отримає Україна. Наразі триває підготовка їхніх екіпажів.

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