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В Іспанії ремонтують танки Leopard для України і готують екіпаж, – Маргарита Роблес

Капітальний ремонт танків буде незабаром завершено.

В Іспанії ремонтують танки Leopard для України і готують екіпаж, – Маргарита Роблес
Leopard-1, ілюстративне фото
Фото: ЕРА/UPG

Міністерка оборони Маргарита Роблес заявила про те, що в Іспанії почали ремонтувати танки Leopard, які незабаром отримає Україна. Наразі триває підготовка їхніх екіпажів.

Про це голова оборонного відомства Іспанії повідомила виданню La Vanguardia.

"Існує кілька серій Leopard: 2A4 та 2A6.2А4, які зберігалися в Сарагосі в плачевних умовах, зараз ремонтуються. Незабаром капітальний ремонт буде завершено. Це дозволить включити їх до складу батальйону разом із танками, подарованими іншими країнами", – заявила вона.

При цьому Роблес додала, що розпочалася підготовка екіпажів танків.

"Водночас ми вже розпочали підготовку екіпажів цих Leopard та команд, які займатимуться їх обслуговуванням", – зазначила міністерка оборони.

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Нагадаємо, Маргарита Роблес заявила про те, що президент Росії Володимир Путін на виступі перед Федеральними зборами чітко дав зрозуміти, що не має наміру закінчувати війну, попри розуміння того, що він її програє.

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