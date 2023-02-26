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Будівлю Верховної Ради підсвітили жовто-блакитними кольорами

Акція супроводжується виступом відомого канадського кларнетиста-віртуоза Юліана Мілкіса.

Будівлю Верховної Ради підсвітили жовто-блакитними кольорами
Фото: ВР

Будівлю Верховної Ради України підсвітили кольорами українського прапору. У межах арт-туру “Вшанування пам'яті. Світло для надії” всесвітньо відомий швейцарський художник зі світла Гері Хофштеттер “фарбує” визначні будівлі й пам’ятники українських міст у синьо-жовті кольори.

Про це ВР повідомляє у Telegram.

Зазначається, що художні проекції присвячені річниці повномасштабної війни в Україні та вшануванню пам'яті жертв російської агресії, а також відтворюють українські символи незламності.

Фото: ВР

Акція біля будівлі українського парламенту супроводжувалася виступом відомого канадського кларнетиста-віртуоза Юліана Мілкіса.

Фото: ВР

До річниці повномасштабного вторгнення Гері Хофштеттер вже підсвітив видатні будівлі Львова та Одеси, а також корпус дитячої лікарні “Охматдит” у Києві. Тур продовжується і триватиме до 27 лютого.

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Нагадаємо, Костел святого Миколая та Центральний залізничний вокзал у Києві підсвітили кольорами прапору України.

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