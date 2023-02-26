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Є нові рішення щодо санкцій проти тих, хто допомагає РФ вести війну, – Зеленський

Тиск України і світу на Україну триватиме.

Є нові рішення щодо санкцій проти тих, хто допомагає РФ вести війну, – Зеленський
Фото: Сайт президента

Сьогодні є нові рішення України щодо санкцій проти тих, хто причетний або допомагає Росії вести війну і знищувати життя та людей.

Про це заявив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Підписав три укази для реалізації рішень РНБО. Проти тих росіян, які причетні до викрадення українських дітей. Проти тих представників російської сфери спорту, які намагаються поставити спорт на службу агресії. І проти тих, хто допомагає тримати структури найманців у Росії для війни проти України й усіх вільних людей”, – зазначив глава держави.

Зеленський додав, що тиск України і світу на державу-терориста продовжиться.

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Нагадаємо, 22 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт 9045 про затвердження рішення РНБО застосувати секторальні економічні санкції до фінансових установ Росії.

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