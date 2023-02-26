У Литві завершилося навчання українських інструкторів із вогневої підготовки.
Про це інформує Міністерство оборони України в Telegram.
"Підготовка українських військовослужбовців проходила у Литовській Республіці. Наші хлопці та дівчата отримали важливі для них знання та вміння з правил поводження зі зброєю та методичних підходів до навчання особового складу володінню різними видами стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що це перший в історії ЗСУ випуск інструкторів із вогневої підготовки І-ІІІ класу.
Головнокомандувач Збройних сил Литовської Республіки Вальдемарас Рупшис привітав українських військових з успішним закінченням навчання.
Нагадаємо, що у Литві зібрали 14 млн євро на радари для України.