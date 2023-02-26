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У Литві завершили навчання українські військові інструктори

На тренуваннях йшлося про використання різних видів стрілецької зброї.

У Литві завершили навчання українські військові інструктори
Фото: Міноборони

У Литві завершилося навчання українських інструкторів із вогневої підготовки.

Про це інформує Міністерство оборони України в Telegram.

"Підготовка українських військовослужбовців проходила у Литовській Республіці. Наші хлопці та дівчата отримали важливі для них знання та вміння з правил поводження зі зброєю та методичних підходів до навчання особового складу володінню різними видами стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що це перший в історії ЗСУ випуск інструкторів із вогневої підготовки І-ІІІ класу.

Головнокомандувач Збройних сил Литовської Республіки Вальдемарас Рупшис привітав українських військових з успішним закінченням навчання.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

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Нагадаємо, що у Литві зібрали 14 млн євро на радари для України.

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