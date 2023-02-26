У Харкові вдалося відбудувати 136 пошкоджених росіянами будинків, - Терехов

66 з них були з дуже важкими пошкодженнями.

Російські окупанти своїми обстрілами зруйнували понад 5 тисяч будинків у Харкові.

Про це в ефірі телемарафону заявив мер Харкова Ігор Терехов.

"Дуже великої руйнації нанесли нам російські агресори. Більше ніж 5 тисяч будинків, які зруйновані. 500 з них зовсім не підлягають відновленню. Хочу сказати, що на сьогодні 150 тисяч харків'ян перебувають без даху над головою", - сказав він.

Терехов зазначив, що місто надає гуртожитки тим харків'янам, які залишились без житла.

За його словами, за минулий рік вдалося відбудувати 136 будинків, 66 з них були з дуже важкими пошкодженнями.

Нагадаємо, що у Харкові збудують два нові мікрорайони для містян, які втратили житло через російські обстріли.