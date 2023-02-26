У Запоріжжі стався вибух газу у багатоповерхівці

В одній із п'ятиповерхівок Дніпровського району Запоріжжя вибухнула газоповітряна суміш. Одна людина постраждала.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Запорізькій області.

"Рятувальники встановили, що в одній із квартир на другому поверсі будинку стався вибух газоповітряної суміші з подальшим руйнуванням конструкцій будинку. Унаслідок події травмувалася жінка, яка проживала у квартирі", - йдеться в повідомленні.

В одній із сусідніх квартир перебувала сім'я. Чоловік, почувши вибух відвів доньку та дружину до ванної кімнати, а сам побіг у під'їзд у пошуках ймовірних постраждалих, щоб надати їм допомогу. Там він побачив вибиті двері в сусідній квартирі, зайшов до неї, шукаючи власників. Чоловік виявив невелике займання шафи та підлоги, погасив його за допомогою підручних засобів. На підлозі помітив літню жінку, яку взяв на руки та відніс до ванної.

Щоби переконатися, що в будинку немає ще можливих постраждалих, чоловік обійшов квартиру і почув шипіння з кухні. Там він відсунув газову плиту та перекрив вентиль, щоб запобігти подальшому витоку, після чого викликав екстрені служби.

Рятувальники, які прибули, вивели жінку та передали медикам. 75-річну постраждалу госпіталізували до лікарні. Від ГУ ДСНС залучалося 20 людей особового складу та 4 одиниці техніки.

Нагадаємо, що 31 січня у багатоповерхівці на вул. Райдужній в Києві стався сильний вибух, від якого у квартирі вилетіли вікна. Вибухнув самогонний апарат.