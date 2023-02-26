РФ за добу била по восьми областях. Є жертви серед мирних

Учора протягом дня росіяни по Сумській області здійснили обстріли трьох територіальних громад: Шалигинської, Білопільської, Свеської. Було зафіксовано 36 "прильотів", з яких 28 – з мінометів, вісім − з артилерії. На щастя, без жертв та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА.

У Запорізькій за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Залізничне, Новоданилівка, Білогір'я, Новоандріївка, Ольгівське, Мала Токмачка, Темирівка, Кам'янське, Степове, Малі Щербаки. Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Деталі щодо наслідків уточнюються.

У Дніпропетровській учора пiд обстрiли двічі потрапили Червоногригорiвська громада Нікопольського району та Великомихайлівська – Синельниківського. Ворог бив з важкої артилерiї. Обiрвав лiнiю електропередач. Наслідки ще уточнюються. Люди неушкоджені. У Нікопольському стріляли по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Люди не постраждали, але є руйнування. У Нікополі пошкоджені три приватні житлові будинки, в місті понівечені дві багатоповерхівки, ресторан, газопровід та лінія електропередач. У Марганці постраждало приватне підприємство, коледж, багатоквартирний будинок, декілька нежитлових будівель. Триває обстеження територій. Масштаби руйнувань уточнюються.

У Луганській на Куп’янському та Лиманському напрямках вчора росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу Площанки, Невського, Кремінної, Діброви, Білогорівки, а також у районі Серебрянського лісництва. Ворог здійснив артилерійські обстріли неподалік Макіївки, Невського, Діброви і Білогорівки. Ситуація в області залишається напруженою.

У Донецькій за добу троє цивільних людей загинули, четверо поранені. Протягом доби – обстріли населених пунктів Курахівської, Очеретинської, Часовоярської, Торецької, Сіверської, Костянтинівської громад. Сьогодні зранку – обстріл Часового Яру. Попередньо – без постраждалих. Уночі – два ракетних обстріли Лимана. Застововувалися ракети С300. Пошкоджені приватні будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Продовжуються обстріли с. Торське і смт Зарічне Лиманської громади. Не спадає напруга поблизу Вугледара, Мар'їнки, Авдіївки, Соледара і Бахмута. Загострюється ситуація поблизу Часового Яру. Під постійним вогнем Авдіївка: протягом доби ворог застосовував артилерію, танки, ракети. Вчора вдень – ракетний удар по Краматорську (поранена людина, зруйновано будівлю амбулаторії і всім навколишніх приватних будинків). Учора ввечері – ракетний удар по Дружківці. Влучання в будівлю контори промислового підприємства. Наслідки уточнюються.

У Харківській на Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Стариця, Варварівка, Вовчанськ, Вільча, Огірцеве та Бологівка. На Куп’янському напрямку – артилерійські обстріли неподалік Новомлинська, Дворічної, Гряниківки, Куп’янська, Кислівки, Табаївки та Берестового. Внаслідок обстрілів смт Куп’янськ-Вузловий пошкоджено житлові 5-типоверхівки. Внаслідок артилерійських обстрілів Куп'янска пошкоджено щонайменше чотири приватних житлові будинки. Жінка 82 років постраждала через гостру реакцію на стрес. Отримала медичну допомогу на місці. Ввечері з артилерії обстріляне с. Моначинівка Куп'янського району. Деталі щодо наслідків уточнюються.

У Миколаївській вчора протягом доби ворог завдавав ударів із РСЗВ та інших видів артилерії по акваторії Очаківської громади та узбережжю Куцурубської громади. Постраждалих немає.

У Херсонській російські війська продовжують артилерійські обстріли районів населених пунктів, що межують з лінією зіткнення. Через ворожий обстріл поранені двоє працівників Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби. Також внаслідок артилерійського обстрілу міста Херсон в лікарні опинилися троє місцевих мешканців. Уночі та протягом дня ворогом обстріляно із ствольної та реактивної артилерії м. Берислав, с. Нововберислав, с.Зміївка, с. Червоний Маяк, с. Милове, с. Михайлівка, с. Новоолександрівка Бериславського району. За попередньою інформацією, жертв немає. Зафіксовано сім влучань артилерійських снарядів у машинобудівний завод м. Берислав, в результаті яких часткових руйнацій зазнала адміністративна будівля підприємства. Попередньо без постраждалих серед цивільного населення. Здійснено артилерійський обстріл з боку Росії смт Козацьке та с. Веселе Каховського району – 12 об’єктів у приватному секторі зазнали руйнувань. Поблизу села Добрянка Високопільської тергромади двоє людей підірвалися на російській міні, коли обробляли поле. Вони загинули на місці від тяжких травм. У Херсоні, поряд із річковим портом, на розтяжку натрапив 63-річний чоловік. Це сталося на території його дачі. Постраждалого шпиталізували. Загалом через агресію Росії на в області за добу загинули дві людини, сім людей поранені.

Нагадаємо, за суботу ворог завдав 14 ракетних та 19 авіаційних ударів та здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.