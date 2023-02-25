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Зеленський подякував данцям за підтримку: наша з вами воля ніколи не перестане бути реальним фактом

Президент подякував за зброю, політику та готовність долучитися до відбудови України після бойових дій. 

Зеленський подякував данцям за підтримку: наша з вами воля ніколи не перестане бути реальним фактом
Фото: Сайт президента

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні подякував народу Данії за підтримку.

“…дякую вам, народе Данії, за те, що ви не захиталися в сумнівах, чи варто підтримувати наш захист. Я дякую вам за те, що ви усвідомлюєте, що свобода не може бути лише мрією – вона має бути діями. Діями на захист життя і людей, правил і поваги, справедливості і безпеки”, – зазначив він.

Президент подякував за зброю, яка допомогає у боротьбі з агресором, за політику, яка допомагає ізолювати агресора, і готовність долучитися до нашої відбудови після бойових дій. 

Замок Крістіансборг у Копенгагені освітлений кольорами українського прапора
Фото: ЕРА/UPG
Замок Крістіансборг у Копенгагені освітлений кольорами українського прапора

“І звичайно, за віру в те, що проект обʼєднаної та вільної Європи не може стати довершеним без повноправної інтеграції України. Я знаю, що на вулицях багатьох міст Данії протягом цього року нашої незламності було багато українських прапорів. Я вдячний вам за кожен такий прапор України у ваших містах, на ваших площах. Синьо-жовті кольори України завжди свідчать про волелюбність. Завжди свідчать про присутність свободи. А отже, вони свідчать про присутність сміливості”, – сказав Зеленський.

“Ваша сміливість, народе Данії, – це вже факт. Ваша сміливість, пані Премʼєр-міністре, – це вже факт. Ваша сміливість, шановні члени Фолькетингу Данії, – це теж уже факт. Як факт і наша, українська, сміливість. А отже, і наша з вами воля ніколи не перестане бути реальним фактом нашого з вами життя”, – додав він. 

Фото: ЕРА/UPG

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Нагадаємо, Данія переглянула своє рішення про передачу Києву сучасних бойових танків і не поставить Україні "Леопард-2" зі своїх запасів. Натомість країна візьме на себе частину витрат на ремонт 100 танків "Леопард-1", які Німеччина має намір передати ЗСУ.

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