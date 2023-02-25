Росіяни облаштували у Василівці катівню

На тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти посилюють тиск на цивільне населення і проводять обшуки помешкань.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, у місті Василівка Запорізької області загарбники облаштували катівню. Тут утримують проукраїнськи налаштованих громадян.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські окупанти облаштували катівню в будівлі колишнього Горностаївського райвідділу УМВС на Херсонщині.

У звільнених районах Харківщини виявили 25 катівень окупантів.