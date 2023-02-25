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Росіяни облаштували у Василівці катівню

Тут утримують проукраїнськи налаштованих громадян. 

Росіяни облаштували у Василівці катівню

На тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти посилюють тиск на цивільне населення і проводять обшуки помешкань. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Так, у місті Василівка Запорізької області загарбники облаштували катівню. Тут утримують проукраїнськи налаштованих громадян. 

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські окупанти облаштували катівню в будівлі колишнього Горностаївського райвідділу УМВС на Херсонщині.

У звільнених районах Харківщини виявили 25 катівень окупантів.

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