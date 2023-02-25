Окупанти за день вже 35 разів обстріляли Донеччину

Три ракети С-300 противник спрямував на Краматорський район.

Житель Костянтинівки Донецької області дістав поранення внаслідок ракетного обстрілу в суботу, 25 лютого.

Про це повідомляється у Телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ.

"Три ракети С-300 противник спрямував на Краматорський район. Два снаряди розірвалися у Лимані, руйнувань зазнали дві приватні оселі. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Третя ракета вибухнула у Костянтинівці, пошкоджено чотири багатоквартирних будинки та заклад освіти, є поранений місцевий житель", - ідеться в повідомленні.

За даними МВС, російські окупанти від початку доби обстріляли Донецьку область 35 разів.

"Ворог цього дня зосередив вогонь по 17 населених пунктах регіону. Під прицілом росіян опинилися міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, Курахове, Лиман, Красногорівка, Гірник, смт Велика Новосілка, Гостре, Дружба, села Богоявленка, Карлівка, Сєверне, Уманське, Тоненьке, Ласточкине", - ідеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілів знищено або пошкоджено 23 цивільні об'єкти, зокрема 18 житлових будинків, дитячий садок, гараж, автобус, лінію електропередач і автомобіль.

Окупанти завдавали ударів із зенітно-ракетних комплексів С-300, реактивних систем залпового вогню "Град" і "Ураган", артилерії та мінометів.

Нагадаємо, що за минулу добу, 24 лютого, у Донецькій області російські війська поранили 5 цивільних осіб.