У Херсоні двоє рятувальників поранені під час обстрілу росіян

Через російський обстріл поранені двоє працівників Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Фахівці закривали OSB-листами вікна на вулиці Полтавській у Херсоні, коли почався новий удар з боку ворога.

Чоловіки дістали уламкові поранення. Постраждалих шпиталізували, їм надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо, що росіяни за минулу добу, 24 лютого, 83 рази обстріляли Херсонщину.

Російські військові вдруге за два дні обстріляли у Херсонській області онкологічний диспансер.