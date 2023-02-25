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У Херсоні двоє рятувальників поранені під час обстрілу росіян

Постраждалих шпиталізували.

У Херсоні двоє рятувальників поранені під час обстрілу росіян
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська міська рада

Через російський обстріл поранені двоє працівників Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Фахівці закривали OSB-листами вікна на вулиці Полтавській у Херсоні, коли почався новий удар з боку ворога.

Чоловіки дістали уламкові поранення. Постраждалих шпиталізували, їм надається вся необхідна допомога.

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Нагадаємо, що росіяни за минулу добу, 24 лютого, 83 рази обстріляли Херсонщину.

Російські військові вдруге за два дні обстріляли у Херсонській області онкологічний диспансер.

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