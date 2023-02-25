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На Херсонщині окупанти вдруге за два дні обстріляли онкодиспансер

Окупанти послідовно б'ють по медичних закладах.

На Херсонщині окупанти вдруге за два дні обстріляли онкодиспансер

Російські військові знову обстріляли у Херсонській області онкологічний диспансер.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповіла керівниця об’єднаного пресцентру ОК “Південь” Наталія Гуменюк.

"Ворог продовжує обстрілювати Правобережжя, деокуповані території, зокрема, порушуючи грубо норми міжнародного гуманітарного права. Вони потужно і послідовно б'ють по медичних закладах. Знов був обстріляний як і минулої, так і нинішньої ночі онкодиспансер. На щастя постраждалих немає, але є постраждалі серед мешканців житлових кварталів, куди теж прилітає і досить потужно", - сказала Гуменюк.

Наразі, за її словами, угруповання ворожих військ на цьому напрямку посилено мобілізованими, основні маневри ворога полягають в облаштуванні оборонних споруд якомога далі від Лівого берега.

"Тобто зона в кілька десятків кілометрів від зрізу води вглиб Лівобережжя для них вважається досі ризикованою, куди вони заїжджають тільки для нанесення уражень", - сказала Гуменюк.

За минулу добу, за словами керівниці пресцентру ОК "Південь", Силам оборони вдалося знищити близько 30 окупантів. Це, за її словами, у пункті базування і ймовірно у пункті управління.

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Нагадаємо, що росіяни за минулу добу, 24 лютого, 83 рази обстріляли Херсонщину.

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