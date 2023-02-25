Головне за ніч. Субота, 25 лютого

Суботній ранок почався з повітряної тривоги, оголошеної по всій Україні через зліт з російського аеродрому літаків МіГ-31К. О 9:55 дали відбій.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби наші захисники відбили 70 атак противника.

Підрозділи Сил оборони знищили 1 ударний гелікоптер Мі-24 та 4 ворожих БПлА (1 типу «Орлан-10», 1 – «Зала» та 2 – «Ланцет-3»). Українська авіація завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 ударів - по зенітно-ракетних комплексах на вогневій позиції. Наші артилеристи і ракетники уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та 3 склади боєприпасів.

Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Російські окупанти завдали 27 авіаційних ударів та здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вчергове постраждали міста, села та мирні люди. Рівень загрози ракетних ударів ворога залишається високим по всій території України.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 25 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що українські військові за минулу добу ліквідували 650 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.23 орієнтовно склали близько 147470 особового складу.

Про інші втрати противника – в новині.

За минулу добу росіяни обстріляли Херсонщину 83 рази.

“Під удар ворожої артилерії потрапили 34 населені пункти області. Місто Херсон ворог обстріляв 9 разів. Снаряди влучили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки; будівлі дошкільного закладу освіти й медичного закладу”, - повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Є поранені.

Представники країн Європейського Союзу змогли узгодити черговий пакет санкцій проти Росії, повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

“Білий дим! Нарешті (!) домовленості про новий пакет санкцій ЄС щодо Росії”, - написав він.

Журналіст нагадав, що це 10-й пакет санкцій від початку російського вторгнення в Україну рівно рік тому.

Новий антиросійський пакет санкцій члени Євросоюзу не могли остаточно узгодити три дні. Польща відхилила вимогу Італії про більш м'які нові обмеження на імпорт каучуку та заявила, що вони на практиці не матимуть жодного ефекту.

Учора, 24 лютого, президент Зеленський анонсував конференцію United for Justice - “Об’єднані заради справедливості”.

“Збираємо міжнародних партнерів і друзів у форматі “юридичного Рамштайну”. Як сказав Президент, говоритимемо про всі можливості, реакції, і рішення. Це і робота Joint Investigation Team у складі України, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Словаччини та Румунії, і правові аспекти створення Спеціального трибуналу за злочин агресії, а також механізму компенсації завданої шкоди”, - розповів генпрокурор Андрій Костін Костін.

Він додав, що на заході будуть окремі панельні дискусії, присвячені розслідуванню і переслідуванню злочинів геноциду, воєнних злочинів проти дітей, сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, воєнних злочинів проти довкілля тощо.

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