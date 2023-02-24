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За день росіяни обстріляли чотири громади Сумщини

За день було зафіксовано 47 прильотів.

За день росіяни обстріляли чотири громади Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

Протягом дня 24 лютого росіяни здійснили обстріли Новослобідської, Краснопільської, Хотінської та Юнаківської громад Сумської області. Всього було зафіксовано 47 прильотів. 

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“Новослобідська громада: з 09:50 був мінометний обстріл громади − 8 прильотів, а з 11:33 зафіксований артобстріл − 14 прильотів”, - повідомили в ОВА. 

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По Хотінській громаді вдарили з мінометів − 5 прильотів. 

Краснопільську громаду також обстріляли з мінометів - випустили 12 мін.

А Юнаківську громаду обстріляли з артилерії - зафіксовано 7 прильотів.

Нагадаємо, вдень 24 лютого російські окупанти з території РФ обстріляли цивільне маршрутне таксі, котре їхало по території Сумської області.

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