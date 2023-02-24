За день росіяни обстріляли чотири громади Сумщини

За день було зафіксовано 47 прильотів.

Протягом дня 24 лютого росіяни здійснили обстріли Новослобідської, Краснопільської, Хотінської та Юнаківської громад Сумської області. Всього було зафіксовано 47 прильотів.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“Новослобідська громада: з 09:50 був мінометний обстріл громади − 8 прильотів, а з 11:33 зафіксований артобстріл − 14 прильотів”, - повідомили в ОВА.

По Хотінській громаді вдарили з мінометів − 5 прильотів.

Краснопільську громаду також обстріляли з мінометів - випустили 12 мін.

А Юнаківську громаду обстріляли з артилерії - зафіксовано 7 прильотів.

Нагадаємо, вдень 24 лютого російські окупанти з території РФ обстріляли цивільне маршрутне таксі, котре їхало по території Сумської області.