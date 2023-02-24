Вторгнення Росії до інших країн є можливим, бо Путіну треба показувати успіхи, – президент України

Вторгнення Росії до інших країн є можливим. Це може статися, бо президенту РФ Путіну треба показувати успіх і перемоги.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на пресконференції.

"Успіху на полі бою в Україні не буде. Масованого реваншу не буде, принаймні ми будемо боротися, і якщо буде постачання, ми будемо більш сильними. Путіну треба показувати успіх. Він може бути там, де є слабке місце, і бажано, щоб це були держави, які ще за радянських часів мали вплив Москви, і щоб там були певні негаразди. Певні конфлікти, сепаратні інституції. Ось що відбувається. І тут Молдова, ви знаєте, я відкрито про це сказав, і там є докази, що вони хотіли змінити керівництво держави", – сказав він.

При цьому Росія не має кордонів із Молдовою, тож це свідчить про плани висадки.

"Ми говоримо атаку з Придністровʼя або атаку Кишинева. Зараз вони вкидують, що ситуація на кордоні на контактній лінії Придністровʼя і України, на цьому кордоні вони кажуть, що є постріли. Вони закидують цю інформацію, що Україна збирається зайти на територію Придністровʼя. Ми поважаємо територіальну цілісність Молдови і вважаємо, що територія Придністровʼя – це Молдова. І вони провокують постійно. На самому початку були з території Придністровʼя постріли, вони хотіли, щоб ми зайшли", – наголосив він.

Зеленський наполягає, що ракета все ж перетнула повітряний простір Румунії. Хоча її влада заперечувала це, кажучи, що ракета пролетіла молдовським простором.