Я не втомився від війни
Я не втомився від війни
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Хаос, але без паніки. Згадуємо, як працював парламент рік тому
Хаос, але без паніки. Згадуємо, як працював парламент рік тому
Провал Росії в ООН. Світ підтримав формулу миру Зеленського. Путіна чекає трибунал
Провал Росії в ООН. Світ підтримав формулу миру Зеленського. Путіна чекає трибунал
Генасамблея ООН підтримала резолюцію "Про справедливий і сталий мир в Україні"
Генасамблея ООН підтримала резолюцію "Про справедливий і сталий мир в Україні"
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
ГоловнаСуспільствоВійна

Вторгнення Росії до інших країн є можливим, бо Путіну треба показувати успіхи, – президент України

Країною для нового вторгнення може стати Молдова. 

Вторгнення Росії до інших країн є можливим, бо Путіну треба показувати успіхи, – президент України
Фото: EPA/UPG

Вторгнення Росії до інших країн є можливим. Це може статися, бо президенту РФ Путіну треба показувати успіх і перемоги.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на пресконференції. 

"Успіху на полі бою в Україні не буде. Масованого реваншу не буде, принаймні ми будемо боротися, і якщо буде постачання, ми будемо більш сильними. Путіну треба показувати успіх. Він може бути там, де є слабке місце, і бажано, щоб це були держави, які ще за радянських часів мали вплив Москви, і щоб там були певні негаразди. Певні конфлікти, сепаратні інституції. Ось що відбувається. І тут Молдова, ви знаєте, я відкрито про це сказав, і там є докази, що вони хотіли змінити керівництво держави", – сказав він. 

При цьому Росія не має кордонів із Молдовою, тож це свідчить про плани висадки. 

"Ми говоримо атаку з Придністровʼя або атаку Кишинева. Зараз вони вкидують, що ситуація на кордоні на контактній лінії Придністровʼя і України, на цьому кордоні вони кажуть, що є постріли. Вони закидують цю інформацію, що Україна збирається зайти на територію Придністровʼя. Ми поважаємо територіальну цілісність Молдови і вважаємо, що територія Придністровʼя – це Молдова. І вони провокують постійно. На самому початку були з території Придністровʼя постріли, вони хотіли, щоб ми зайшли", – наголосив він.

Зеленський наполягає, що ракета все ж перетнула повітряний простір Румунії. Хоча її влада заперечувала це, кажучи, що ракета пролетіла молдовським простором.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також