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Далекобійна зброя Україні потрібна, щоб захистити цивільних. Є домовленість із Британією, – Зеленський

Росія поширює дезінформацію, що така зброя потрібна, щоб бити по її території. 

Далекобійна зброя Україні потрібна, щоб захистити цивільних. Є домовленість із Британією, – Зеленський
Фото: EPA/UPG

Далекобійна зброя потрібна Україні, щоб захистити мирне населення, а не бити по Росії. 

Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції.

Зеленський наголосив, що після окупації в Херсоні з 500 000 людей лишилося близько 85 000. І після деокупації росіяни стали бити по мирних херсонцях, тож люди виїжджають далі.

"Далекобійна зброя – це захист цивільного населення. Тому що в уявленні багатьох держав постачання такої потужної зброї... Ми до, речі домовились, з Британією. Інший вид, але далекобійна зброя. Потрібно було багато працювати, що Україні потрібна далекобійна зброя. Цей наратив (про удари по Росії – Ред.) розповсюджують інституції, десь це дезінформації Росії, десь це внутрішні побоювання", – сказав президент.

Нагадаємо, Україна протягом тривалого часу наголошує, що потребує далекобійної зброї, зокрема американських ATACAMS. 

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