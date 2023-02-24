Президент України Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі лідерів "Групи семи".

Про це йдеться в повідомленні глави держави на його сторінках у соцмережах.

Зеленський подякував партнерам за єдність і допомогу та висловив сподівання, що разом можна зробити 2023-ій рік роком перемоги у війні.

"Ми вистояли. Ми почали звільняти нашу землю від російського зла. Ми повертаємо безпеку в міжнародні відносини. І ми з вам можемо зробити цей рік, 2023-ій, роком завершення російської агресії", - сказав Зеленський.

У закритій частині зустрічі Президент представив партнерам п'ять пріоритетів України. За словами Зеленського, це зброя, санкції, фінанси, справедливість і єдність. "Упевнений, ми здатні досягти прогресу в реалізації кожного з пріоритетів", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, напередодні речниця Білого дому повідомила, що на зустрічі лідерів "Великої сімки" та Президента України обговорять продовження підтримки України та посилення тиску на Росію і всіх тих, хто сприяє путінській агресії.

Також G7 збільшила до $39 млрд фінансово-економічну підтримку України у 2023 році.