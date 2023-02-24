Я не втомився від війни
Я не втомився від війни
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Хаос, але без паніки. Згадуємо, як працював парламент рік тому
Хаос, але без паніки. Згадуємо, як працював парламент рік тому
Провал Росії в ООН. Світ підтримав формулу миру Зеленського. Путіна чекає трибунал
Провал Росії в ООН. Світ підтримав формулу миру Зеленського. Путіна чекає трибунал
Генасамблея ООН підтримала резолюцію "Про справедливий і сталий мир в Україні"
Генасамблея ООН підтримала резолюцію "Про справедливий і сталий мир в Україні"
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
ГоловнаПолітика

Зеленський на зустрічі лідерів G7 озвучив п'ять пріоритетів України

"Їх п’ять: зброя, санкції, фінанси, справедливість і обов’язково – єдність", - зазначив Президент.

Зеленський на зустрічі лідерів G7 озвучив п'ять пріоритетів України
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі лідерів "Групи семи". 

Про це йдеться в повідомленні глави держави на його сторінках у соцмережах.

Підписуйтесь на наш Google News

Зеленський подякував партнерам за єдність і допомогу та висловив сподівання, що разом можна зробити 2023-ій рік роком перемоги у війні.

"Ми вистояли. Ми почали звільняти нашу землю від російського зла. Ми повертаємо безпеку в міжнародні відносини. І ми з вам можемо зробити цей рік, 2023-ій, роком завершення російської агресії", - сказав Зеленський.

У закритій частині зустрічі Президент представив партнерам п'ять пріоритетів України. За словами Зеленського, це зброя, санкції, фінанси, справедливість і єдність. "Упевнений, ми здатні досягти прогресу в реалізації кожного з пріоритетів", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, напередодні речниця Білого дому повідомила, що на зустрічі лідерів "Великої сімки" та Президента України обговорять продовження підтримки України та посилення тиску на Росію і всіх тих, хто сприяє путінській агресії. 

Також G7 збільшила до $39 млрд фінансово-економічну підтримку України у 2023 році. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також