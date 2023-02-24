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Шмигаль обговорив із новопризначеним прем’єром Молдови співпрацю в енергетиці

Також український прем'єр запросив молдовського колегу до Києва.

Шмигаль обговорив із новопризначеним прем’єром Молдови співпрацю в енергетиці
Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів першу розмову з новопризначеним главою уряду Молдови Доріном Речаном. 

Про це йдеться в повідомленні Шмигаля у його телеграм-каналі.

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Очільники урядів домовилися про посилення співпраці на шляху до ЄС. Також обговорили реалізацію спільних проєктів в енергетиці, логістиці, транскордонному співробітництві. 

"В умовах, коли Росія підриває європейську систему безпеки, нам важливо продовжувати тісну кооперацію та координацію наших дій. Україна підтримує позицію Молдови щодо виведення російських військ із території Придністров’я", - наголосив Шмигаль.

Також глава українського уряду запросив молдовського колегу до Києва.

Нагадаємо, нещодавно у Молдові парламентська більшість затвердила склад нового кабінету міністрів на чолі з Доріном Речаном. Нові міністри склали присягу на вірність країні перед президенткою Маєю Санду.

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