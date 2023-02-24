Шмигаль обговорив із новопризначеним прем’єром Молдови співпрацю в енергетиці

Також український прем'єр запросив молдовського колегу до Києва.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів першу розмову з новопризначеним главою уряду Молдови Доріном Речаном.

Про це йдеться в повідомленні Шмигаля у його телеграм-каналі.

Очільники урядів домовилися про посилення співпраці на шляху до ЄС. Також обговорили реалізацію спільних проєктів в енергетиці, логістиці, транскордонному співробітництві.

"В умовах, коли Росія підриває європейську систему безпеки, нам важливо продовжувати тісну кооперацію та координацію наших дій. Україна підтримує позицію Молдови щодо виведення російських військ із території Придністров’я", - наголосив Шмигаль.

Також глава українського уряду запросив молдовського колегу до Києва.

Нагадаємо, нещодавно у Молдові парламентська більшість затвердила склад нового кабінету міністрів на чолі з Доріном Речаном. Нові міністри склали присягу на вірність країні перед президенткою Маєю Санду.