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Зеленський і президент Єгипту обговорили відкриття Україною продовольчих хабів в Африці

Також ішлося про продовження зернової ініціативи.

Зеленський і президент Єгипту обговорили відкриття Україною продовольчих хабів в Африці
Фото: ОПУ

23 лютого Президент України Володимир Зеленський і президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі обговорили взаємодію у відкритті Україною продовольчих хабів в Африці.

Про це йдеться в дописі Зеленського на його сторінках у соцмережах.

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Також під час розмови глав держав ішлося про продовольчої безпеки та важливість продовження зернової ініціативи.

"Підтримали цілі та принципи Статуту ООН, зокрема суверенітету й територіальної цілісності держав", - ідеться в дописі Зеленського.

Нагадаємо, торік Єгипет підтвердив, що надалі купуватиме українське зерно. Контракт на постачання 240 тис. тонн пшениці переуклали, оскільки в ньому були відсутні положення про дії сторін у разі настання форс-мажорних обставин, якими стала блокада росіянами українських морпортів.

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