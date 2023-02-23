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Кличко відвідав військову частину і передав аптечки, тепловізори та інше спорядження

На тренувальному полігоні проходять підготовку та бойове злагодження нещодавно мобілізовані військовослужбовці та досвічені бійці.

Кличко відвідав військову частину і передав аптечки, тепловізори та інше спорядження
Фото: кличко

Напередодні річниці повномасштабного російського вторгнення мер Києва Віталій Кличко привіз допомогу в одну з військових частин і сам отримав подарунок від бійців. Про це він розповів у своєму Телеграм-каналі.

«Відвідав одну із військових частин на Київщині. Там на тренувальному полігоні проходять підготовку та бойове злагодження нещодавно мобілізовані військовослужбовці та досвічені бійці. Отримав від бійців символічний подарунок — каску, яка врятувала життя бійця під Бахмутом. Цей шолом військовій частині в якості допомоги передавало місто», - повідомив Віталій Кличко.

Він розповів, що саме ця бригада давала відсіч агресору на найгарячіших напрямках: захищала аеродром у Гостомелі та обороняла Рубіжне і Сєвєродонецьк на Луганщині. Сьогодні її бійці захищають Україну під Бахмутом на Донеччині.

Військові подякували Віталію Кличку за збережені життя та взагалі за допомогу.

«Київ, як столиця і серце України, від початку широкомасштабної війни не припиняє допомагати нашим військовим. Сьогодні ми знову приїхали не з порожніми руками. Передали військовим допомогу, яку Київ залучив від іноземних партнерів: генератори, каремати, спальники, тепловізори, аптечки, грілки, павербанки, набір ключів для ремонту автомобілів. Безмежна повага та честь кожному, хто б’ється за Україну. Разом ми переможемо!» - наголосив Віталій Кличко.

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