Порошенко повідомив про нову партію техніки для ЗСУ

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко з волонтерами ГО «Справа Громад» оголосили про новий контракт на військові тягачі: планують передати у ЗСУ більше двох десятків вантажівок Foden 8×6 Сarrier. Про це повідомляє пресслужба «ЄС».

Порошенко зазначив, що переговори до останнього тримали у таємниці, щоб не створити ажіотаж і отримати найнижчу ціну.«Ви знаєте, як я визначаю, який проєкт мій улюблений? Дивлюся на реакцію військових, коли вони чують про нову техніку, яку нам вдалося здобути. Так от, вітаю всю команду і наших воїнів з новим, величезним і за обсягом, і за значенням, проєктом. Подивіться на цю вантажівку! Описати вам, якими очима на неї дивляться воїни, просто неможливо. І тому так, цей проєкт зараз в топі моїх улюбленців», – заначив експрезидент.

«Більше 20-ти машин Foden 8×6 Сarrier, які можуть тягати будь-що – і контейнери з лазнями, і броньовики, і контейнери з іншими корисними вантажами, і навіть вантажівку, що поламалася – теж можуть», – констатує Порошенко. Автівки обладнані краном-маніпулятором і здатні підняти та перевезти будь-який вантаж вагою до 18 тонн на своїй платформі.



Контракт, за словами Порошенка, підписаний, усі тягачі заброньовані.

Раніше Фонд Порошенка та ГО «Справа Громад» законтрактували у Великій Британії три сотні вантажівок Leyland DAF. Це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.