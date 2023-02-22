На березень Україна планує "санкційний саміт", а найбличжими днями очікуються "важливі і несподівані візити"

На саміт щодо санкцій запрошені всі країни, які підтримують обмежувальні заходи проти РФ.

У найближчі дні, на річницю повномасштабного вторгнення Росії, Україна очікує низки "важливих та несподіваних візитів". Про це глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив під час зустрічі з журналістами.

Після цього у березні планується проведення санкційного саміту, до участі в якому запрошені всі країни, які підтримують застосування обмежувальних заходів проти Росії.

Нагадаємо, що цей тиждень почався із несподіваного візиту президента США. Він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським та оголосив про надання нового пакету військової допомоги вартістю майже в $500 млн. Також у понеділок Київ відвідали депутати ізраїльського Кнесету.

У вівторок Україну відвідала премʼєрка Італії Джорджа Мелоні.