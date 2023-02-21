Зеленський і Мелоні підписали спільну декларацію. Італія обіцяє допомогу у відбудові та військову підтримку

Також ідеться про підтримку зернової ініціативи та активізацію партнерства НАТО з Україною.

Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський і голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні підписали спільну декларацію за підсумками зустрічі в Києві 21 лютого.

Текст декларації оприлюднили на сайті глави держави.

Згідно з документом, Італія зобов'язалася сприяти "сильній та ефективній політичній і матеріальній підтримці України з боку ЄС та членів Альянсу, спрямованій на забезпечення спроможності Української держави ефективно захищати свої території на суші, на морі та в повітрі". За можливості країна продовжуватиме надавати потужну військову, технічну, оборонну та гуманітарну підтримку та підтримуватиме активізацію партнерства НАТО з Україною.

Також Італія підтримує скликання глобального саміту миру і висловила готовність відігравати ключову роль у відбудові нашої держави.

"Ми погоджуємо можливість організувати в Італії італійсько-українську конференцію для обговорення характеру підтримки та співпраці, яку ми можемо розвивати в контексті відбудови", - йдеться в декларації.

Також Зеленський і Мелоні підкреслили важливість послідовних зусиль України щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи та запуску гуманітарної програми "Зерно з України".

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні 21 лютого прибула з першим візитом до України. Вона анонсувала надання нашій державі трьох видів систем протиповітряної оборони (Samp-T, Spada та Skyguard). Щодо винищувачів, то Мелоні зазначила, що наразі відправлення їх до України не розглядають.