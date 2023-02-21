Нардепи від ОПЗЖ залишаються. Заборонили Партію регіонів

Ми вважаємо, що заборону цієї партії могли дотягнути до 21 лютого свідомо. Щоб перед річницею повномасштабного вторгнення показати громадянам, які вимагають позбутися проросійських політиків, що ведеться “запекла боротьба” з проросійськими партіями.

Рух ЧЕСНО писав раніше не один раз про те, що при цьому досі є чинною Партія регіонів, яка все ще має депутатів у низці рад Донеччини, Луганщини і Криму. Це дійсно так, бо на цих територіях не було чергових виборів через тимчасову окупацію.

Фото: ЧЕСНО

Річниця повномасштабного вторгнення буде 24 лютого. У парламенті, як і в місцевих радах, залишаються представники заборонених проросійських партій. Здебільшого це представники забороненої партії ОПЗЖ.

Чому це відбувається? За рік парламент не підтримав жодної законодавчої ініціативи, яка б позбавила повноважень народних депутатів та депутатів місцевих рад з проросійських партій. Це при тому, що є, до прикладу, законопроєкт, який подав Кабмін, і він стосується депутатів місцевих рад. Проєкт отримав підтримку профільного комітету, але у зал для голосування його не виносять.

Щобільше, фігурант Реєстру держзрадників Нестор Шуфрич залишається на посаді голови комітету з питань свободи слова. Як і низка його колег з ОПЗЖ, які займають в комітетах керівні посади. Щоб прибрати їх з цих посад, достатньо однієї постанови. Але її не виносять у порядок денний, бо її… не напрацювали. Для законотворців за рік одна постанова — це занадто складно.

Хто у цьому винен? Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, який може мобілізувати голоси фракції, яка має необхідну кількість голосів. Але він натомість займається відбілюванням. Так, після того, як Ігор Абрамович склав мандат, Арахамія йому подякував за роботу.

Також персональну відповідальність несе Руслан Стефанчук, який є головою Верховної Ради. На нього направили звернення, яке підписали понад 150 нардепів з різних фракцій з вимогою невідкладно винести в зал законодавчі ініціативи, які стосуються проросійських народних депутатів. Але він не квапиться.

Яка ситуація у парламенті?

Про те, що їх давно не має бути у політичній системі, і Рух ЧЕСНО, і ЗМІ пишуть впродовж року. Станом на сьогодні лише 13 депутатів втратили мандати. Частина з власної волі, а частина — після позбавлення громадянства.

На найближчому засіданні частина проросійських нардепів теж може піти з ради за власним бажанням.

Фото: ЧЕСНО

Збройні сили України не чекають, коли ворог просто розвернеться і піде геть. Вони роблять так, щоб на нашій землі не залишалося ворогів і звільняють території і міста. Звісно, що ворог каже, що це “жест доброї волі”. Але ми знаємо, як відбувається насправді.

Парламент має зайняти, як і ЗСУ, проактивну позицію щодо виведення з політичної системи представників проросійських партій. А не просто давати їм піти і ще на прощання спробувати відбілити їх.

Своєю чергою спецслужби і правоохоронці мають чітко аналізувати діяльність кожного з них, щоб їх можна було притягати до відповідальності. Ми для спецслужб навіть проаналізували шлейф партії ОПЗЖ, який треба невідкладно перевіряти на предмет держзради.Так само перевірили шлейф Партії Шарія.

Наразі на 9 річницю кривавих подій на Майдані і після року повномасштабного вторгнення у нас лідери сцени антимайдану спокійно собі перебувають у парламенті і пересуваються столицею без будь-яких проблем. Цінності не змінюються, вони просто чекають, як п’ята колона Кремля, коли настане їхній час допомогти режиму Путіна. Не позбутися їх вчасно — це послаблювати державу зсередини.