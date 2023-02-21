"Коли ми отримаємо цей документ, ми його докладно вивчимо і зробимо висновки", - зазначив глава МЗСУ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує отримати текст китайського плану миру. До цього окремі елементи цього плану Кулебі озвучив топдипломат Китаю Ван І.

Про це глава МЗС повідомив на брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем за підсумками зустрічі у Брюсселі.

"У нас відбулася зустріч з китайським топ-дипломатом Ван І. Він поділився зі мною основними елементами китайського плану миру. Я з нетерпінням чекаю на те, щоби отримати текст, адже потрібно робити висновки, коли вже побачиш усі деталі цього плану. Коли ми отримаємо цей документ, ми його докладно вивчимо і зробимо висновки", - сказав Кулеба

Міністр зауважив, що вважає вичерпною і "першочерговим пріоритетом" формулу миру Президента Володимира Зеленського. "Говорячи про китайську позицію, я думаю, що одним з елементів, який є спільним для України і Китаю, є повага до територіальної цілісності" - додав Кулеба

Глава МЗСУ наголосив, що "все, що Китай робить і буде робити у контексті російської агресії проти України (якщо відсунути в сторону політичну риторику), повинно бути націлено на захист принципу територіальної цілісності".

"Якщо допомагати Росії знищити його, то тоді цей принцип просто немає сенсу", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції Ван І заявив, що Китай підготує офіційну позицію щодо політичного врегулювання війни в Україні.

Західні лідери нервово відреагували на китайський мирний план. Водночас вони обережно привітали цей крок як першу ознаку того, що Китай визнає війну як те, що не можна розглядати винятково як європейську справу.