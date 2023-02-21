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США виділять мільярд доларів на підтримку енергетики України та Молдови

Україна також розраховує якнайшвидше отримати перший транш анонсованої бюджетної допомоги у $10 млрд.

США виділять мільярд доларів на підтримку енергетики України та Молдови
Фото: kmu.gov.ua

США виділять мільярд доларів на підтримку енергетики України та Молдови.

Про це повідомив на засіданні уряду 21 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За його словами, під час зустрічі з президентом США Джо Байденом та його командою 20 лютого обговорили фінансову підтримку нашої держави. 

"Порушувалося питання швидкого відновлення, на яке Сполучені Штати спрямовують 1,5 млрд доларів, а також виділення понад 1 млрд доларів на підтримку енергетики України та Молдови. Ми також розраховуємо якнайшвидше отримати перший транш анонсованої бюджетної допомоги у 10 млрд доларів. Це важливий елемент нашої фінансової стійкості", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, напередодні США оголосили про новий пакет допомоги Україні. У ньому, зокрема, передбачено 10 мільйонів доларів для надання екстреної допомоги для підтримки енергетичної інфраструктури України в "робочому стані перед ракетними атаками і атаками безпілотників Росії.

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