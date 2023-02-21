Необхідно запустити нові програми для українських пілотів, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав НАТО запустити нові тренувальні програми для українських військових пілотів.

Про це Кулеба заявив на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем після перших тристоронніх переговорів у форматі Україна-ЄС-НАТО.

"Необхідно запустити і започаткувати нові тренувальні програми для українських пілотів. Ми також мали дуже серйозні глибокі розмови щодо виробництва і забезпечення військовою технікою. Ціную, що ми для цього погодилися розбудувати ефективний механізм і погодили відповідальних конкретних осіб. Це створить гарну співпрацю між виробниками, контрактерами і користувачами. Якщо цей механізм запрацює, тоді все працюватиме ефективно. Спроможність і потенціал виробляти і надавати є. Має бути гарна логістика", - сказав міністр.

Нагадаємо, що за словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Альянс повинен допомогти Україні розробити ефективну та прозору систему військових закупівель.