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Необхідно запустити нові програми для українських пілотів, - Кулеба

Очільник МЗС зробив таку заяву після зустрічі із Столтенбергом та Боррелем. 

Необхідно запустити нові програми для українських пілотів, - Кулеба
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав НАТО запустити нові тренувальні програми для українських військових пілотів.

Про це Кулеба заявив на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем після перших тристоронніх переговорів у форматі Україна-ЄС-НАТО. 

"Необхідно запустити і започаткувати нові тренувальні програми для українських пілотів. Ми також мали дуже серйозні глибокі розмови щодо виробництва і забезпечення військовою технікою. Ціную, що ми для цього  погодилися  розбудувати ефективний механізм і погодили відповідальних конкретних осіб. Це створить гарну співпрацю між виробниками, контрактерами і користувачами. Якщо цей механізм запрацює, тоді все працюватиме ефективно. Спроможність і потенціал виробляти і надавати є. Має бути гарна логістика", - сказав міністр.

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Нагадаємо, що за словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Альянс повинен допомогти Україні розробити ефективну та прозору систему військових закупівель.

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