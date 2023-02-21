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Зеленський провів розмову із президентом Монголії

Хурелсух висловив співчуття щодо жертв повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Зеленський провів розмову із президентом Монголії
Фото: скрин відео

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з монгольським колегою Ухнаагійном Хурелсухом.

Хурелсух висловив співчуття щодо жертв повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про це Зеленський написав у Телеграм

"Відзначили важливість розвитку двосторонніх відносин", – додав президент України. 

Монголія роками зберігає досить дружні відносини з Росією, а в травні 2022, під час повномасштабного вторгнення росіян в Україну, в Улан-Уде проходив форум "Росія-Монголія. Партнерство у новій реальності". 

Колишній монгольський президент закликав Путіна зупинити безглузду війну. У жовтні 2022 країна офіційно оголосила, що прийматиме в себе всіх ухилянтів від російської мобілізації.

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