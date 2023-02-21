Зеленський провів розмову із президентом Монголії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з монгольським колегою Ухнаагійном Хурелсухом.

Хурелсух висловив співчуття щодо жертв повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про це Зеленський написав у Телеграм.

"Відзначили важливість розвитку двосторонніх відносин", – додав президент України.

Монголія роками зберігає досить дружні відносини з Росією, а в травні 2022, під час повномасштабного вторгнення росіян в Україну, в Улан-Уде проходив форум "Росія-Монголія. Партнерство у новій реальності".

Колишній монгольський президент закликав Путіна зупинити безглузду війну. У жовтні 2022 країна офіційно оголосила, що прийматиме в себе всіх ухилянтів від російської мобілізації.