СБУ затримала на Херсонщині зрадника, який “здавав” рашистам українських патріотів і тримав у себе арсенал російської зброї.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Служба безпеки викрила ще одного зрадника на звільнених територіях Херсонської області. Зловмисником виявився місцевий житель, який після тимчасового захоплення частини регіону пішов на співпрацю з російськими окупантами.

На початку березня минулого року він надав рашистам персональні дані та адреси перебування учасників руху опору в одному із селищ поблизу обласного центру. Насамперед ворога цікавила інформація про місцевих жителів, які виступали проти загарбників і мали у своїх домівках мисливську зброю.

Зазначається, що у подальшому зрадник особисто брав участь у складі каральних загонів рф, які проводили облави і незаконні затримання українських громадян.

Після звільнення частини регіону він вирішив “залягти на дно” і таким чином сподівався уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Під час комплексу процесуальних та оперативних заходів правоохоронці виявили арсенал прихованої російської зброї, серед якої:

реактивна протитанкова граната;

протипіхотні та протитанкові міни;

ручні бойові гранати;

набої різного калібру.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій затриманого.

Нагадаємо, коригувальник вогню окупантів по Харкову отримав 15 років за ґратами. Правоохоронці затримали чоловіка 15 березня 2022 року. Куратора, якому він «зливав» дані, наразі ліквідовано.