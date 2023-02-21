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​СБУ "розколола" співробітника КДБ Білорусі, який воював проти України

Тепер він проведе 10 років за гратами.

​СБУ "розколола" співробітника КДБ Білорусі, який воював проти України
Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на представника КДБ Білорусі, який у складі російської приватної військової компанії "Редут" пішов воювати проти України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Чоловік брав активну участь у бойових діях на Харківському і Краматорському напрямках.

Серед його основних завдань був збір розвідданих про зразки іноземного озброєння, які надходять підрозділам ЗСУ від західних партнерів. Крім того, він намагався розвідати плани можливої участі російських ПВК у спробах усунення від влади режиму Олександра Лукашенка.

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Українські захисники захопили ворожого поплічника у полон під час одного з боїв на Донеччині у вересні минулого року.

Він одразу намагався видати себе за "рядового" бойовика, аби приховати свою приналежність до білоруської спецслужби.

"Однак співробітники військової контррозвідки СБУ «розкололи» зловмисника і отримали від нього інформацію про поставлені завдання. За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 10 років ув’язнення", - зазначили в СБУ.

Як свідчать матеріали слідства, злочинцем є мешканець Мінської області, якого у грудні 2020 року зарахували до складу 2-го антитерористичного відділу кдб на посаду "розвідника".

Нагадаємо, в жовтні минулого року за матеріалами СБУ підозру за найманство отримав громадянин Білорусі, який також приїхав убивати українців у складі російської приватної компанії "Редут". 22-річний білорус вийшов на російську приватну військову компанію у липні 2022 року. Йому запропонували приїхати в РФ і уже 19 липня найманець підписав контракт на проходження військової служби із ПВК "Редут" на посаді кулеметника.

21 липня білорус прибув до м. Ізюм Харківської області, де отримав зброю та почав воювати.

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